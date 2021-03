Simeone aponta à utilização de Félix no dérbi: "Pode sacar algo que mais ninguém pode dar"

Treinador do Atlético de Madrid assumiu que o português vai atuar no dérbi da 26.ª jornada da Liga, mas até poderá começá-lo no banco de suplentes colchonero

Em véspera de se realizar o dérbi entre Atlético e Real Madrid, arquirrivais da capital espanhola, a utilização de João Félix na 26.ª jornada da La Liga suscitou curiosidade na Imprensa espanhola durante a conferência de antevisão de Diego Simeone.

O treinador da equipa colchonera, atual líder do principal campeonato de Espanha, com mais cinco pontos e um jogo do que o conjunto merengue de Zidane, garantiu que o avançado português vai atuar no expectante desafio, mas sem desvendar em que condição.

O técnico argentino, como já referiu OJOGO, ensaiou um alinhamento inicial com João Félix no apoio a Suárez, homem mais avançado, e outro sem o português, dando primazia ao reforço da segurança da zona central, com a inclusão de Ángel Correa.

"Esta semana treinámos das duas maneiras [dupla Félix-Suárez e dupla Correa-Suárez] e amanhã decidiremos. Félix e Correa têm características diferentes. O Correa é mais dinâmico no trabalho coletivo da equipa. O João tem um talento especial, que pode sacar algo que mais ninguém pode dar no jogo", explicou Diego Simeone, assumindo que "os dois vão jogar", sendo "um titular e outro suplente".

Durante a conferência de Imprensa de antevisão ao dérbi com o více-líder Real Madrid, o treinador do Atlético foi novamente questionado sobre o rendimento de João Félix e, mediante a questão, 'El Cholo' traçou elogios ao internacional português ex-Benfica.

"Os números do João em termos de golos esta época são muito bons. (...) Vejo-o muito bem, como todo o grupo. Estamos num momento extraordinário, a disputar jogos importantes, que é para isso que se preparam os futebolistas", referiu Simeone.

O dérbi entre o Atlético e o Real Madrid realiza-se este domingo, a partir das 15h15, no Estádio Wanda Metropolitano, situado na capital de Espanha. Na primeira volta da La Liga, os merengues bateram os rojiblancos, por 2-0 (Casemiro e autogolo de Oblak).