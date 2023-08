Simeone: "Félix pode sair? Isso é tratado pelo Atlético de Madrid"

Treinador argentino não se alongou nos comentários sobre a situação do avançado, desejando apenas que este melhore rapidamente e volte a estar a 100%.

Diego Simeone foi novamente questionado sobre a situação de João Félix no Atlético de Madrid, mas não quis dizer muito sobre o mercado, "atirando" responsabilidades para o clube. O internacional português não foi utilizado no jogo particular desta madrugada frente à Real Sociedad (0-0) e o treinador desejou que o avançado regresse ao ativo rapidamente.

"João Félix pode sair? Isso é tratado pelo clube. Os jogadores podem sair até 31 de agosto. Ontem [terça-feira] voltou a estar com o grupo, esperamos que continue a melhorar dos incómodos que teve nestes sete dias e que não o deixaram participar em nenhum jogo e que com o passar dos dias ele se sinta melhor", comentou, citado pela imprensa espanhola.

Félix não realizou qualquer jogo de preparação pelos rojiblancos nesta digressão. Os dois últimos por estar a recuperar de uma pequena lesão muscular.