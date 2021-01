João Félix perdeu a titularidade e Simeone comenta: "Lidou da melhor maneira"

João Félix, avançado português do Atlético de Madrid

Redação com Lusa

O treinador do Atlético Madrid, o argentino Diego Simeone, afirmou esta quarta-feira que o futebolista português João Félix tem lidado da "melhor maneira" com a perda da titularidade nos últimos dois jogos da equipa no campeonato espanhol.

"Não começou esses jogos de início e lidou com isso da melhor maneira. Amanhã (quinta-feira), veremos se entra de início, mas ele sabe que é importante para o grupo e que, quando está nas melhores condições, pode criar muitas oportunidades de golo por causa do seu talento e qualidade", afirmou Diego Simeone.

Félix foi suplente utilizado nos jogos com Sevilha (2-0) e Alavés (2-1), para a Liga espanhola, e, pelo meio, foi titular frente ao Cornellà (terceiro escalão), no jogo que ditou a eliminação dos "colchoneros" da Taça do Rei de Espanha (1-0).

Nessa partida, o internacional português chegou ao apito final com dores no tornozelo esquerdo, devido a uma entrada mais dura de um adversário.

O Atlético Madrid, que lidera a Liga espanhola, joga na sexta-feira no terreno do Eibar, equipa que ocupa o 15.º posto da competição e em que atuam os portugueses Paulo Oliveira, Kevin Rodrigues e Rafa Soares.