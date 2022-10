Simeone elogia João Félix e atira: "Espero que possa manter-se assim..."

Declarações de Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, após a derrota com o Cádiz, 3-2, num jogo em que João Félix marcou um golaço.

Análise: "É difícil dizer, em poucos minutos, tudo o que aconteceu. Começámos com dificuldade, após o golpe do outro dia, a receber outro tão rapidamente. Tivemos uma boa primeira parte, com oportunidades, mas não com a contundência necessária para nos dar tranquilidade. Na segunda parte, com a desvantagem de 2-0 era difícil, mas as substituições revelaram-se importantes. A introdução de Pablo Barrios, que teve personalidade na sua estreia, João [Félix] jogou como precisávamos, Griezmann deu tranquilidade ao ataque. Os golos apareceram e estamos num momento em que as coisas não correm bem para o nosso lado. O João cabeceia para fora e na jogada seguinte fazem o 3-2."

João Félix: "O campo fala. O campo tem a verdade. Entrou para fazer o que sabe e fê-lo muito bem. Fez um golo com um pouco de sorte, mas com a iniciativa de causar perigo. Foi o mais perigoso dos nossos avançados. O segundo é um golaço. Espero que possa manter-se assim, porque é o jogador que todos queremos."

Como levantar a equipa? "Com muita tranquilidade. Haverá críticas justas e algumas não tão justas. Competimos até ao fim da melhor forma, temos de ajustar essa ansiedade que temos por querermos ganhar e acabamos por nos apressar."