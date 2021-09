Simeone e a expulsão de João Félix: "Se fosse outro jogador..."

João Félix entrou no Atlético de Madrid-Athletic Bilbau ao minuto 60 e foi expulso 18 minutos depois

Não correu nada bem a tarde deste sábado a João Félix. O português entrou ao minuto 60 do duelo contra o Athletic de Bilbau e foi expulso 18 minutos depois, por palavras. O internacional português fez uma falta, recebeu cartão amarelo do árbitro e, na sequência, proferiu as segunites palavras: "Tu estás louco", recebendo prontamente o segundo cartão e consequente expulsão.

No final do jogo o treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, foi questionado sobre a expulsão do internacional português. "Não tenho qualquer dúvida de que entrou bem no jogo e estava a jogar bem. Tinha entrado como queríamos que entrasse e isso é lado positivo que queremos explorar quando regressar após o castigo", começou por dizer. "É um lance que acontece a qualquer um, o árbitro entendeu que o devia expulsar. Se tivesse sido outro jogador a ter aquele gesto o árbitro não teria a mesma decisão", finalizou.

O facto é que o Atlético de Madrid já viu 24 amarelos e dois vermelhos em cinco jogos. "Sim, são muitos amarelos. Mas há que ter sensibilidade e não creio que tenha existido em todos esses lances. Podemos falar com respeito e educação e não ver amarelo por perguntar ou discutir um lance".