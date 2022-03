Simeone destaca bom momento de João Félix: "Está entusiasmado"

João Félix abriu a vitória do Atlético

Técnico abordou importância do internacional português para a estratégia do Atlético de Madrid, que joga o futuro na Liga dos Campeões em Old Trafford

Diego Simeone abordou esta segunda-feira o momento de João Félix, figura cada vez mais importante dentro do Atlético de Madrid. Para o técnico argentino, o internacional luso está a cumprir aquilo que se lhe pede.

"João Félix cumpre com o que a equipa precisa, temos uma forma de trabalhar com os avançados. Ele está muito bem, está feliz, entusiasmado e é muito importante a nível individual para que possa depois passar para o coletivo, que é o que realmente importa", explicou, antes da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, em Old Trafford.

Depois de mais um início de época marcado pela irregularidade, João Félix tem estado em evidência nos últimos cinco jogos dos colchoneros, somando cinco golos e uma assistência nesse mesmo período.