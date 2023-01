Simeone deseja boa sorte a João Félix: "Tem a ambição de demonstrar o seu futebol"

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Almería, na LaLiga, o treinador do Atlético de Madrid recusou encarar as palavras do avançado português na apresentação em Inglaterra como um recado na sua direção.

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, realizou uma conferência de imprensa de antevisão à visita ao Almería, no domingo, num jogo relativo à 17.ª jornada da LaLiga.

Na conversa com os jornalistas, o nome de João Félix, que rumou ao Chelsea por empréstimo do Atlético, tendo sido inclusive expulso na estreia pelo emblema londrino, foi várias vezes mencionado, mas o treinador quis apenas desejar boa sorte ao avançado português.

"Não vou entrar em explicações detalhadas. Ele tem condições extraordinárias, é jovem e tem a ambição de demonstrar o seu futebol. Oxalá que tudo lhe corra bem onde está", afirmou Simeone.

"El Cholo" recusou ainda que as palavras de Félix na sua apresentação no Chelsea, onde disse que "gosta de jogar com alegria", tenham sido um recado na sua direção, devido à sua ideia de jogo ser muitas vezes descrita como defensiva, acrescentando: "Isso é uma pergunta para ele".

O Atlético de Madrid ocupa a sexta posição da LaLiga, com 27 pontos, menos um do que soma o Villarreal (quarto), primeira equipa na zona que confere acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.