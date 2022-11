Simeone deixa garantia sobre situação de João Félix no Atlético de Madrid

Treinador do Atlético de Madrid foi questionado sobre o internacional português.

João Félix foi titular no Estádio do Dragão, na derrota do Atlético de Madrid com o FC Porto, por 2-1, e consequente eliminação do clube espanhol das competições europeias, uma vez que o Bayer Leverkusen empatou, 0-0, na receção ao Club Brugge.

O internacional português foi muito assobiado sempre que tocou na bola, tendo acabado por ser substituído por Matheus Cunha, aos 60 minutos da partida, saindo diretamente para o banco, sem ir ao centro do relvado.

No final do encontro, Félix foi o único jogador do Atlético a manter-se no banco de suplentes, não agradecendo aos adeptos "colchoneros" que se encontravam no Dragão.

Diego Simeone, treinador do Atlético, foi questionado sobre a situação do antigo jogador do Benfica, e garantiu não haver mais nada "que não seja futebolístico".

"Precisámos que todos os rapazes que estão no Atlético, até ao dia em que estejam no Atlético de Madrid, estejam empenhados", começou por dizer à Eleven Sports.

"Ele está empenhado, está a tentar competir da melhor forma, e não há nada que não seja futebolístico", concluiu.