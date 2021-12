Simeone aborda utilização de João Félix: "Não sei o que significa não jogar"

Treinador do Real Madrid em conferência de Imprensa de antevisão ao dérbi com o Real Madrid (domingo, 20h00).

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, voltou este sábado a falar sobre João Félix, que nos jogos mais recentes não tem sido titular no emblema "colchonero" - no Dragão, em jogo decisivo da fase de grupos da Liga dos Campeões, o ex-Benfica não chegou sequer a sair do banco de suplentes.

Em conferência de Imprensa de antevisão ao dérbi com o Real Madrid (domingo, 20h00), o técnico foi questionado sobre se essa opção poderá afetar o internacional português.

"Não sei o que significa não jogar. Pode jogar 30 minutos e ser determinante ou jogar 60' e fazer um mau jogo", atirou Diego Simeone.