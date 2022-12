Simeone aborda situação de João Félix: "Se nos transmitir aquilo que vimos no Mundial..."

Declarações de Diego Simeone, treinador colchonero, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Elche, na quinta-feira (20h30), relativo à 15.ª jornada da LaLiga.

Como é a sua relação com João Félix? "É uma relação boa, de trabalho. Desde que estou no clube que nunca deixei de procurar o melhor para o mesmo, apesar de algumas diferenças com pessoas. Não podemos estar de acordo em tudo. Procuro tirar o máximo de todos os jogadores até ao último dia".

Situação do avançado português: "O que me importa é a equipa, é o mais importante. Se nos transmitir aquilo que vimos no Mundial, será importantíssimo. Ele tem condições e talento e a equipa precisa das suas qualidades".

Félix poderá sair em janeiro, vai ser titular? "Não existe nenhuma confirmação sobre o que dizes. Eu vivo no dia-a-dia e trato de resolver as situações e circunstâncias que me cabem lidar. Procuro ganhar a partida, que é o mais importante".

Mas admite a possibilidade de sair em janeiro? "Temos estado, e estamos, com as quatro patas firmes e assentes na terra. Somos um clube forte e precisamos de ter essa força. Já o demonstrámos durante muitos anos e vamos continuar".

Análise do plantel: "Temos um grande plantel, com quatro jogadores que estiveram na final do Mundial. Talvez seja o treinador que não está a dar tudo. Sou eu que tenho de melhorar para que eles possam elevar o seu nível na LaLiga. Temos mais ou menos os mesmos nomes que ganharam a LaLiga, tirando Trippier e Suárez. A base dos jogadores dessa LaLiga estão lá. Estão Correa, Carrasco, João [Félix], Giménez... E acrescentámos Griezmann. O treinador é que está a falhar mais do que outra coisa".