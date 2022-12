Simeone aborda situação de Félix: "O que vier a acontecer não depende de mim"

Internacional português marcou na vitória do Atlético frente ao Elche.

João Félix regressou esta quinta-feira à titularidade no Atlético de Madrid, após o Mundial'2022, e abriu caminho, ao marcar o primeiro golo, para a vitória sobre o Elche, por 2-0, na 15.ª jornada da Liga espanhola. No final do encontro, Diego Simeone, treinador da equipa colchonera, falou sobre a situação do jogador, que tem sido apontado ao futebol inglês, com United, Arsenal e Chelsea no lote de clubes atentos.

"Volto a dizer o mesmo de sempre. Penso que os jogadores estão comigo e querem dar o melhor em prol da equipa e do clube. O que vier a acontecer não depende de mim. Entendeu-se bem com Griezmann e Morata e dá-nos a opção de fazer mais dano aos adversários. Estou habituado a dar tudo pelo melhor do clube", disse o argentino.

O jogo estava complicado para os colchoneros, que não logravam ultrapassar a boa organização defensiva do Elche, até que, decorria o minuto 56, João Félix desbloqueou a partida, ao marcar numa jogada de insistência do internacional francês Antoine Giezmann, que "picou" a bola para a cabeça do português, na pequena área.

Feito o mais difícil, o Atlético fez ainda o segundo golo, por Álvaro Morata, ao minuto 74, quebrando definitivamente a resistência do Elche, que jogou em inferioridade numérica desde o final da primeira parte, aos 45+1, por expulsão do central Gonzalo Verdu.

João Félix, que marcou pelo terceiro golo consecutivo para o campeonato, tinha falhado a partida anterior do Atlético de Madrid, para a Taça do Rei, frente ao Arenteiro, do terceiro escalão, por se encontrar doente, de acordo com a informação clínica fornecida pelo clube da capital.

Pela equipa do Elche alinhou o internacional sub-21 português Domingos Quina, que foi lançado em campo aos 83 minutos, a render Raul Guti, e acabou por ver dois cartões amarelos, aos 86 e 90, e ser expulso antes do apito final do árbitro.

Quem também viu um cartão vermelho, por acumulação de amarelos, aos 50 e 53 minutos, foi o lateral esquerdo do Atlético de Madrid, Mário Hermoso.

Nos outros dois jogos da 14ª jornada, o Bétis, com dois internacionais portugueses do onze, o guarda-redes Rui Silva e o médio William Carvalho, que esteve no Mundial Catar'2022, empatou sem golos na receção ao Atlético de Bilbau, enquanto o Rayo Vallecano, que está a fazer uma excelente campanha na La Liga, na qual é sétimo classificado, foi empatar a dois golos em casa do Girona.

O campeonato é liderado pelo Barcelona, com 37 pontos, seguido pelo Real Madrid, a dois pontos, com o Atlético de Madrid em terceiro, com 27. O Atlético de Bilbau é quinto, com os mesmos 25 pontos do Bétis, que é sexto, enquanto o Girona é 12º, com 17.