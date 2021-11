Simeone aborda lesão de João Félix e tem esperança para a Champions

João Félix é baixa para o jogo com o Osasuna, no mínimo

Internacional português voltou a lesionar-se.

O treinador do Atlético de Madrid disse esta sexta-feira que conta com a rápida recuperação do futebolista português João Félix, que está lesionado, admitindo que o avançado participe na quarta-feira no duelo da Liga dos Campeões com o Milan.

"Espero que seja um golpe com uma contusão que passe, e que, contra o AC Milan, ou, o mais tardar, contra o Cádiz, possa estar com a equipa", afirmou o técnico argentino, em conferência de imprensa.

Certo é que Félix vai falhar o jogo contra o Osasuna, no sábado, a contar para a Liga espanhola, depois de ter saído lesionado de um treino dos colchoneros.

Questionado sobre o estado de espírito de João Félix ao sofrer nova lesão esta temporada, Simeone considerou "normal" que qualquer jogador que se lesione "não fique contente".

O avançado luso, de 22 anos, abandonou mais cedo o treino na quarta-feira, tendo sido submetido a exames na Clínica da Universidade de Navarra, que diagnosticaram uma lesão muscular pós-traumática com edema miofascial do gémeo interno.

Quando deu a conhecer a lesão, o emblema da capital espanhola, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, não revelou o tempo de paragem de João Félix, indicando apenas que ia iniciar, ainda na quinta-feira, trabalho de fisioterapia e de reabilitação.

Já durante a presente temporada, o antigo jogador do Benfica esteve ausente dos relvados por um longo período, face a uma cirurgia ao tornozelo.

Na última "janela" internacional, o selecionador luso, Fernando Santos, fez regressar o jogador à convocatória da equipa principal das "quinas", tendo sido suplente utilizado nos derradeiros encontros do Grupo A da qualificação europeia para o Mundial'2022, diante da República da Irlanda (0-0) e Sérvia (derrota por 2-1).