"Sim, preferia Jota a Haaland. Penso que é o melhor número 9 da atualidade"

Ray Parlour, antigo jogador do Arsenal, com muitos elogios para o internacional português, que tem feito companhia a Mané e Salah na frente de ataque do Liverpool

Haaland e Vlahovic são dois dos nomes mais badalados entre os pontas de lança da atualidade, mas Ray Parlour, antigo jogador do Arsenal, elegeu Jota como o melhor número 9 do futebol internacional.

"O que Diogo Jota tem feito com Salah e Mané [na equipa]. Penso que é o melhor número 9 da atualidade. Tem sido sensacional. Os golos que tem marcado. Acredito que ele consiga melhorar ainda mais", afirmou, em declarações ao 'TalkSport'.

Questionado sobre se trocaria Haaland pelo internacional português, o antigo médio respondeu com...voto de confiança para o jogador do Liverpool.

"Foi uma grande contratação do Liverpool", explicou.