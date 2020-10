Shanghai SIPG de Vítor Pereira abre meias-finais da liga chinesa com empate

Competição está a disputar-se com um formato diferente

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, empatou hoje a 1-1 com o Jiangsu Suning, na primeira mão das meias-finais dos 'play-offs' da Superliga chinesa.

A equipa de Vítor Pereira, vencedora do Grupo B da primeira fase, defrontou, com as 'estrelas' Hulk, Óscar e Arnautovic, o segundo classificado da 'poule' A, mas não foi além do empate, num jogo em que viu Mirahmetjan ser expulso, aos 69 minutos.

Mesmo reduzido a 10 futebolistas, o Shanghai SIPG ainda empatou aos 81 minutos, através de um autogolo de Zhang Cheng, quando perdia por 1-0, desde os 55, com o golo de Alex Teixeira, para o Jiangsu Suning.

As duas equipas vão defrontar-se no domingo, em Xangai, na segunda mão das meias-finais.

A época tem um formato diferente, com oito equipas divididas em dois grupos numa fase regular, que apurou os quatro primeiros de cada para decidir o campeão, a eliminar desde os quartos de final, em eliminatórias a duas mãos.

Vítor Pereira, antigo bicampeão pelo FC Porto e campeão pelos gregos do Olympiacos, está à frente do Shanghai desde 2018, tendo sido campeão no ano de estreia e vencido a supertaça, em 2019.