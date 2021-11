Sétimo triunfo seguido vale a Marco Silva a liderança provisória do Championship

Marco Silva, treinador do Fulham

Redação com Lusa

Equipa do técnico português está a viver uma grande fase no segundo escalão do futebol britânico

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, somou hoje o sétimo triunfo consecutivo, na receção ao Barnsley (4-1), num encontro da 18.ª jornada do Championship, e ascendeu, provisoriamente, à liderança.

A equipa londrina soma agora 41 pontos, mais um do que Bournemouth, segundo colocado, que entra em campo no domingo, para enfrentar o lanterna vermelha Derby County.

No Craven Cottage, em Londres, o sérvio Aleksandar Mitrovic, autor do golo que "atirou" Portugal para os play-offs de apuramento para o Mundial´2022, continua de pé quente e a impressionar, tendo hoje inaugurado o marcador para os locais, aos 24 minutos.

Sem o português Ivan Cavaleiro, o Fulham viria a ampliar a vantagem, até ao tempo de descanso, pelos pés do inglês de naturalidade portuguesa Fábio Carvalho (34), antes de Neeskens Kebano (72) e Harry Wilson (81) tornarem o resultado com números de goleada.

Victor Adeboyejo, aos 78 minutos, ainda anotou o tento de honra da formação visitante (23.º, com 11).