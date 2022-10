Sérgio Silva recorda a O JOGO: "Sapatilhas, meias no chão, carros virados. Parecia um cenário de guerra"

Defesa do Arema lembra o momento aterrador que viveu quando saiu do balneário.

Os jogadores de Arema ficaram cerca de quatro horas escondidos no balneário e, quando saíram, ficaram chocados com o que viram no interior do Estádio Kanjuruhan, em Malang, onde se tinha realizado a receção do Arema ao Persebaya, para a liga da Indonésia. Mais de 130 pessoas morreram, muitas delas ao tentarem fugir do local, em pânico, depois de ter sido lançado gás lacrimogéneo pela polícia. Sérgio Silva, defesa do Arema que esteve na partida, fala a O JOGO dos momentos que viveu.

Pelo que se lê chegaram a estar vários mortos no vosso balneário. O Sérgio teve noção disso?

Sim, foi complicado, nem vale a pena falar muito disso, presenciámos situações complicadas. E depois de estarmos quatro a cinco horas nos balneários, quando saímos deparámo-nos com um cenário aterrador. Já não havia mortos, mas viam-se sapatilhas de pessoas, meias, ambém carros da polícia virados e incendidados. Parecia um cenário de guerra.