Sérgio Silva e a tragédia na Indonésia: "Se virmos que corremos riscos seremos os primeiros a sair"

Defesa português do Arema acredita que a decisão das forças de segurança lançarem gás lacrimogéneo foi tomada com a melhor das intenções.

Sérgio Silva esteve em campo no Arema-Persebaya de sábado à noite, na Indonésia, que terminou com mais de 130 mortos, quase todos em fuga do recinto do jogo, depois de o terem invadido com o intuito de protestar contra jogadores e dirigentes da equipa da casa. O pânico ter-se-á instalado junto dos adeptos depois de ter sido gás lacrimogéneo por parte das forças de segurança.



Na Indonésia há relatos de ter sido o gás lacrimogéneo lançado polícia (algo proibido pela FIFA) a desencadear o pânico que depois esteve na base de toda a tragédia. Teve noção de que foi realmente assim?

- Já ouvi falar disso nas notícias, mas não sei. Se calhar a polícia viu que a situação estava descontrolada e tentou fazer o melhor, certamente, para controlar a situação. Se foi de forma correta ou não, eu não sei, mas creio que tentaram fazer o melhor.