Sérgio Silva a O JOGO: "Pessoas a tentar fugir, a pisarem as que estavam no chão..."

Defesa português do Arema conta que só no balneário se apercebeu do que estava a ocorrer, com os gritos desesperados da multidão

No sábado à noite, após a receção do Arema ao Persebaya, para a liga da Indonésia, o caos apoderou-se da multidão no Estádio Kanjuruhan, em Malang.

Cerca de três mil adeptos da equipa da casa invadiram o relvado para protestar com jogadores e dirigentes, o que levou a polícia a tentar dispersar as pessoas com gás lacrimogéneo. Só que o pânico rapidamente se instalou e, no total, houve mais de 130 mortos, a maioria deles depois de terem sido espezinhados por outros adeptos em fuga.