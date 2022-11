Sérgio Oliveira sofreu rotura nos ligamentos laterais do tornozelo direito

Médio do Galatasaray já iniciou a recuperação.

Sérgio Oliveira, jogador dos turcos do Galatasaray, sofreu uma rotura ligamentar do tornozelo direito, informou o próprio nas redes sociais. "Hoje fiz uma ressonância magnética e foi detetada uma rotura nos ligamentos laterais do tornozelo direito", começou por dizer.

"Como atleta profissional sei que estamos sempre expostos ao risco de lesão, mas o mais importante para a recuperação é manter a força mental e o foco em voltar mais forte. Já comecei a recuperação e voltarei em breve à luta. Obrigado por todas as mensagens de apoio", concluiu o antigo médio do FC Porto.