Sérgio Oliveira sagra-se campeão turco e o sonho acaba para Jesus

Médio português marcou no jogo decisivo. Sonho acabou para o Fenerbahçe, orientado por Jesus.

O Galatasaray, com o português Sérgio Oliveira no onze inicial, sagrou-se esta terça-feira campeão da Turquia ao vencer em casa do Ankaragucu por 4-1.

O internacional português foi uma das figuras de destaque ao apontar o último golo da equipa aos 78 minutos, num cabeceamento certeiro a passe de Akturkoglu, extremo que já tinha feito duas assistências na partida.

Figura de destaque no Gala, com quatro golos e quatro assistências até ao momento, Oliveira, de 30 anos, venceu o seu quinto título de campeão nacional depois de três ligas portuguesas ao serviço do FC Porto e uma grega no PAOK.

Já o Gala, que não vencia a prova há quatro anos, somou o seu 23º titulo, contra os 19 do Fenerbahçe, do técnico português Jorge Jesus, que no seu ano de estreia falhou esta possibilidade.

Contudo, Jesus ainda pode conquistar a Taça da Turquia, no dia 11 de junho, se vencer na final o Basaksehir.