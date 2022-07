Sérgio Oliveira fala dos adeptos do Galatasaray e garante: "Vim para ganhar títulos"

Sérgio Oliveira, médio que se transferiu do FC Porto para o Galatasaray, falou à imprensa turca, à margem do estágio de pré-época da equipa na Áustria.

Maus resultados do Galatasaray na última época: "A época passada não é importante. No futebol, o ontem e o amanhã não importam. O que importa é o hoje. Temos de trabalhar arduamente, individualmente e como equipa, e temos de nos focar no presente."

Desempenho nos jogos de pré-época: "Em primeiro lugar, temos de nos preparar fisicamente. É o nosso segundo jogo de pré-época, o importante é chegar aos jogos do campeonato preparados. Vamos continuar a evoluir."

Escolha do Galatasaray: "Vim para aqui para ganhar títulos."

Posição no terreno de jogo: "Sinto-me mais confortável a jogar a 8, mas estou pronto para ajudar a minha equipa de qualquer maneira. Estou preparado para jogar em qualquer posição."

Adeptos: "Já joguei contra o Galatasaray e sei o que esperar. Espero ser bem recebido. Já falei com jogadores que cá estiveram e todos dizem coisas fantásticas. Vim para cá sem duvidar. O clube e os adeptos são incríveis."