Sérgio Oliveira com motivos para sorrir: Jesus perde liderança na Turquia

Médio português do Galatasaray entrou nos minutos finais do triunfo frente ao Istanbulspor.

O Galatasaray assumiu este domingo a liderança do campeonato turco, aproveitando da melhor forma o desaire do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, em casa do Trabzonspor, jogo realizado no sábado.

A equipa orientada por Okan Buruk recebeu e derrotou o Istanbulspor, por 2-1, num encontro que contou com Sérgio Oliveira, do Galatasaray, em campo nos minutos finais.

O francês Bafetimbi Gomis foi a grande figura da equipa da casa, ao bisar com golos aos 15' e 37'. O melhor que o Istanbulspor conseguiu foi reduzir ao minuto 82, por Yesil.

Com 14 jogos realizados, o Galatasaray passa a ter mais um ponto do que o Fenerbahçe - 30 contra 29 - e dois de vantagem para Adana Demirspor e Basaksehir.