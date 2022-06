Sérgio Conceição, filho do treinador do FC Porto, ruma ao campeonato belga

Lateral jogava no Estrela da Amadora.

Sérgio Conceição, filho do treinador do FC Porto, foi esta quarta-feira anunciado como reforço do Seraing, clube do principal escalão belga que tem Carlos Freitas como diretor desportivo. O ex-jogador do Estrela da Amadora parte para a primeira aventura no estrangeiro.

Daniel Opare e Marius, ambos com passagem pelos dragões, serão companheiros de equipa do jogador de 25 anos.

"Fui seduzido pelo projeto do clube e por esta oportunidade de jogar na Bélgica. Será a minha primeira experiência no estrangeiro como jogador, embora conheça bem Liège, porque vivi lá quando tinha 14 anos e o meu pai jogava no Standard. Estou habituado a viver sozinho, como já o faço há quatro anos. Joguei a todos os níveis em Portugal. Tive um contactos para me juntar à elite do meu país, mas preferi vir para aqui. Eu sigo regularmente a liga belga", afirmou Sérgio Conceição