"Sérgio Conceição é o principal responsável pelo sucesso do FC Porto"

A O JOGO Ricardo Pereira, defesa do Leicester e campeão em 2017/18, vê dragões "bem colocados" para o título. Sobre o travar do pentacampeonato encarnado, "foi especial"

Mesmo em Inglaterra, onde alinha pelo Leicester, Ricardo Pereira segue a liga portuguesa e, em particular, os desempenhos do FC Porto, onde foi campeão em 2017/18. A O JOGO e sobre Sérgio Conceição, técnico também campeão na época referida, deixou elogios: "Muito depende do treinador, que é o principal responsável pelo sucesso da equipa, também com os jogadores e adeptos. Teve um passado no clube, é alguém que conhece bem a casa, que se identifica com o clube e isso faz a diferença."

Em 2017/18, os dragões partiram sem o rótulo de favoritos mas impediram o Benfica de somar o seu primeiro pentacampeonato na história. O internacional português do Leicester, uma das três equipas que esta época já venceram o Liverpool, adversário do Benfica na Champions, lembrou essa temporada. "Recordo bem essa época, éramos os terceiros em favoritismo no início da época e, mesmo assim, superámos tudo e fomos campeões. Quebrar esse penta (ao Benfica) foi especial e ainda hoje revivemos alguns desses momentos que passámos. Foram bons momentos", revela o defesa.