"Será que o Jorge Jesus quer mesmo ir para o Brasil?"

Marcos Braz, vice-presidente para o futebol do Flamengo, e responsável pela contratação de Jorge Jesus, recorda como tudo aconteceu e diz que o futuro está por decidir

Marcos Braz é o responsável pelo futebol do Flamengo, partindo dele a iniciativa para se contratar Jorge Jesus, que levou o Mengão à conquista da Taça Libertadores e do campeonato brasileiro. Em relação à continuidade do treinador português após o Mundial de Clubes, o dirigente, em entrevista ao "Globoesporte", sublinhou: "[Jesus] Tem contrato até ao final de maio. Temos uma opção no contrato onde podemos mandá-lo embora ou ele pode pedir para sair. Com toda a certeza, o Flamengo não fará isso. Até pela relação que temos com o Jesus, tudo será conduzido de uma maneira tranquila e saudável. Ele vai fazer da maneira que achar deve fazer."

Sobre a forma como tomou a decisão de contratar o treinador luso, Braz explicou que o rejeitou no primeiro oportunidade: "Tenho nacionalidade portuguesa e já conhecia o trabalho dele. Ainda durante o Carioca, um ex-jogador falou-me dele e cortámos na mesma hora. Estava com o Pelaipe (gerente de futebol) no carro e na mesma hora descartamos. Falámos que teríamos o Estadual para decidir, que não íamos trocar o Abel Braga. Mas conversei com o Paulo Pelaipe (gerente do futebol) sobre o Jorge Jesus, do que ele fez no Benfica. Nada além." Contudo, recordou: "Quando soubemos que ele ia ver o jogo contra o Atlético Mineiro, pensei: 'Poxa, será que ele quer mesmo ir para o Brasil?' Contactei com uma pessoa e pedi uma reunião para conhecê-lo, avisei o Bruno Spindel (diretor do futebol) e conversámos. Dois dias depois, tivemos a surpresa do pedido de demissão do Abel. Como estávamos na Europa, intensificamos as coisas. O presidente Landim viajou para a final da Champions e a coisa aconteceu. Quem pôs o nome do Jorge fui eu, mas todos têm crédito, principalmente o Landim."

"O Gabigol tem contrato apenas até 31 de dezembro. A situação dele já andou um pouquinho. Não muda nada"

Marcos Braz salientou ainda que a situação do treinador português é muito diferente da de Gabriel Barbosa, que está emprestado pelo Inter de Milão, sem que o Flamengo tenha conseguido ainda acordar a sua transferência: "O Gabigol tem contrato apenas até 31 de dezembro. A situação dele já andou um pouquinho. Não muda nada (o resultado da final). As pessoas que tomam conta da carreira dele são sérias, o Flamengo também. O Gabriel é campeão, o Flamengo também."