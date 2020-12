"Sentir o ambiente de Anfield é o que mais anseio", revela Diogo Jota

Diogo Jota brilha agora com a camisola do Liverpool

Web Summit: Diogo Jota anseia pelo primeiro jogo com público no estádio do Liverpool

Diogo Jota mostra-se ansioso pelo primeiro jogo com público no estádio do Liverpool, no domingo, que assinalará o reencontro com o Wolverhampton, em jogo da 11.ª jornada da Liga inglesa.

"Quando assinei em Anfield, perguntaram-me qual era o meu sentimento e eu disse que, para que fosse perfeito e ainda mais especial, tinha de jogar num estádio cheio. O sentimento ainda é amargo, por não poder sentir a atmosfera daquele estádio", apontou o avançado, durante a sessão digital "Pioneiros do futebol moderno" da Web Summit 2020.

O campeão inglês, no segundo posto com os mesmos 21 pontos do líder Tottenham, orientado por José Mourinho, recebe o Wolves, de Nuno Espírito Santo, sétimo, com 17, no domingo, às 19:15, tendo autorização governamental para acolher 2.000 adeptos.

"O futebol sem adeptos é estranho. Obviamente, quando se joga por um clube como o Liverpool, parece que falta alguma coisa. Temos muitas conversas dessas com o "staff" e entre jogadores sobre as coisas que nos estão a faltar. Sentir o ambiente de Anfield é o que mais anseio. Não sei dizer o quanto, porque ainda não senti isso", afiançou.

Com nove golos em 15 jogos, Diogo Jota intrometeu-se no trio ofensivo composto pelo egípcio Mohamed Salah, o senegalês Sadio Mané e Firmino, sendo o primeiro jogador da história do Liverpool a marcar nos primeiros quatro jogos caseiros para o campeonato.

Apesar de ter assistido às lesões graves de figuras defensivas como Virgil van Dijk, Joe Gomez e Trent Alexander-Arnold, o dianteiro mantém os reds na luta pelo título inglês e já contribuiu com quatro tentos na rota para os oitavos de final da Liga dos Campeões.