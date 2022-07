"Sempre foi um sonho jogar pelo FC Porto. Mas o verdadeiro sonho era jogar na Premier"

Médio do Arsenal concedeu entrevista ao "The Athletic", explicou o porquê de ter aceitado juntar-se ao clube gunner e recordou o passado recente de craques portuguesas em terras de Sua Majestade

Sonho de jogar em Inglaterra: "Sempre foi um sonho meu jogar pelo FC Porto quando era criança. Mas o meu verdadeiro sonho era jogar na Premier League."

Negociações com os gunners: "As conversas com o treinador e o Edu foram muito importantes. Eles disseram que me queriam no Arsenal. Gostei do projeto porque eles querem que os jovens jogadores da equipa compitam entre si, joguem juntos durante três ou quatro anos."

Portugueses na Premier League: "É a melhor liga do mundo. Inglaterra sempre foi muito atrativa para mim. Grandes jogadores portugueses já jogaram aqui: Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Moutinho, João Cancelo. Eu quero segui-los."