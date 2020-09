Sem contar para o Inter, João Mário é sondado por três clubes ingleses

Os três clubes que atuam na Premier League, assim como o Galatasaray da Turquia, mostram interesse no internacional português, ainda ligado ao Inter, mas que não entra nos planos do treinador Conte.

O futuro de João Mário é ainda uma incógnita, mas o médio que não conta para o Inter de Milão tem vários emblemas atentos à sua situação, segundo apurou O JOGO junto de fonte próxima do jogador.

Recentemente, três clubes da Premier League fizeram sondagens pelo internacional português, mais concretamente o Newcastle, o Leeds e o West Ham. Este último, refira-se, é orientado por David Moyes, manager que estava nos hammers em 2017/18 e assegurou a contratação de João Mário para a segunda metade da época, cedido pelo Inter. Nessa passagem pelos londrinos, o médio disputou 14 jogos e apontou dois golos.

Além dos três clubes referidos, também os turcos do Galatasaray já procuraram informações sobre o jogador, mantendo-se os espanhóis do Valência e do Bétis também atentos. O Inter estará a exigir cerca de 13 milhões e euros pelo passe do antigo jogador do Sporting, segundo notícias publicadas em Itália, um valor que o Lokomotiv Moscovo, onde João Mário jogou na época passada, considerou elevado para o contratar em definitivo.