Sem clube, Pedro Caixinha pode estar a caminho do Talleres, da Argentina

Técnico português terminou a terceira aventura no futebol mexicano em fevereiro

Pedro Caixinha, com experiência no estrangeiro, particularmente no México, pode estar prestes a avançar para um novo projeto e para um novo país. O antigo técnico de Nacional e União da Leiria está a ser apontado ao comando do Talleres de Córdoba.

De acordo com o jornalista César Luis Merlo, da TyC Sports, Caixinha está em negociações com o emblema do país das Pampas para suceder a Ángel Guillermo Hoyos.

Sem clube desde o passado mês de fevereiro, Pedro Caixinha terminou há pouco tempo a sua terceira passagem pelo futebol mexicano, abandonando o projeto do Santos Laguna ao fim de apenas oito jogos e duas vitórias.