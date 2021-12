Sem Abel e parte do plantel principal, Palmeiras não vai além de um empate no Brasileirão

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Redação com Lusa

O Palmeiras, sem Abel Ferreira e sem a maioria dos futebolistas do plantel principal, empatou 0-0 na segunda-feira à noite na visita ao Athletico Paranaense, em jogo da 37.ª e penúltima jornada do campeonato brasileiro.

Dez dias depois de se sagrar bicampeão na Taça Libertadores e com o terceiro lugar no Brasileirão assegurado, os paulistas recorreram à formação e ao técnico Paulo Victor Gomes para orientar a equipa.

O treinador dos sub-20 do Palmeiras explicou no final que o técnico português deu liberdade total para o trabalho e estratégia para o jogo, deixando elogios à "tranquilidade" que Abel Ferreira deu a todos.

Na 38.ª e última jornada do Brasileirão, na quinta-feira na receção ao Ceará, o "verdão" voltará a ser orientado pela equipa técnica da formação.

O Palmeiras terminará o campeonato em terceiro, atrás do já campeão Atlético Mineiro e do Flamengo, numa época em que voltou a fazer história, ao conquistar pelo segundo ano consecutivo, e novamente com Abel Ferreira, a Taça Libertadores.

A 27 de novembro, em Montevideu, a equipa derrotou na final o Flamengo por 2-1, após prolongamento, depois de na edição de 2020, disputada em janeiro de 2021, ter vencido outra equipa brasileira, no caso o Santos, por 1-0.