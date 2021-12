Seleção da Nigéria vira-se para José Morais 

Presidente da federação daquele país confirmou as conversações recentes com o treinador luso-angolano

O treinador José Morais é uma das hipóteses mais fortes para assumir o comando da seleção da Nigéria, sabe O JOGO. Tal como aconteceu com José Peseiro, o luso-angolano foi igualmente contactado, encontrando-se neste momento a ponderar o convite endereçado pela federação daquele país africano que entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro vai disputar a fase final da CAN, nos Camarões.

O técnico pondera atualmente a proposta que recebeu, sabendo-se que a decisão vai ser rápida, a tempo da participação das super águias na fase final da CAN, entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro

O interesse nigeriano foi mesmo confirmado pelo presidente da federação, Amaju Pinnick. "Conversámos com José Peseiro, José Morais e com Mladen Krstajic, que entretanto assinou pelo Maccabi Telavive", afirmou, explicando também que "José Mourinho foi contactado" no sentido de dar uma opinião.

O "Own Goal Nigeria", avançou mesmo que a federação já descartou o nome de Peseiro, encontrando-se apenas concentrada em José Morais, mas Amaju Pinnick não confirmou (nem desmentiu) a informação. "Ainda não posso ser categórico em relação ao nome que vai assumir o cargo", declarou o líder federativo.

"Falámos com José Morais, Peseiro e Mladen Krstajic. Está um processo interno a decorrer"



José Morais tem 56 anos e nos últimos tempos sagrou-se campeão da Arábia Saudita em 2020/21 pelo Al Hilal, depois de ter sido campeão sul-coreano em 2019 e em 2020 pelo Jeonbuk. No currículo tem ainda o título nacional na Tunísia (pelo Espérance de Tunis), para além de uma enriquecedora experiência de cinco épocas na equipa técnica de José Mourinho, durante as passagens deste por Inter de Milão, Real Madrid e Chelsea.