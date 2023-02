Seferovic estreia-se a marcar e Carlos Carvalhal regressa às vitórias

Avançado emprestado pelo Benfica marcou o primeiro golo ao serviço da formação treinada pelo técnico português.

O Celta de Vigo, orientado por Carlos Carvalhal, regressou este domingo às vitórias na LaLiga, após ter vencido por 3-0 na receção ao Valladolid, num jogo da 23.ª jornada em que Haris Seferovic estreou-se a marcar pela equipa do técnico português.

O avançado suíço, emprestado pelo Benfica até ao final da temporada, foi quem abriu o marcador aos 17 minutos, com Gabriel Veiga a aumentar a vantagem do Celta ainda antes do intervalo (32').

Na segunda parte, Veiga voltou a estar em destaque, bisando aos 64 minutos e fixando o resultado final, que permitiu a subida do Celta de Vigo ao 13.º lugar da LaLiga, com 27 pontos.

Já o aflito Valladolid segue três posições abaixo (24 pontos), com dois de vantagem sobre a zona de despromoção.

Veja o primeiro golo de Seferovic no Celta de Vigo: