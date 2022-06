"Se pareci xenófobo, peço desculpa. Tenho cidadania portuguesa e nada contra Abel"

Jorginho voltou a falar das declarações sobre Abel Ferreira e respondeu ao comunicado do Palmeiras

Primeiro o treinador do Atlético Goianense, Jorginho, deixou duras críticas a Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, após a derrota frente ao "Verdão", por 4-2. Horas depois, o Palmeiras emitiu um comunicado em defesa do treinador português. E agora, foi a vez de Jorginho voltar ao assunto, principalmente para contrariar o tom do comunicado do clube de São Paulo.

"Passei 12 anos da minha vida no estrangeiro, como jogador e treinador e tenho um respeito muito grande por isso. Jamais trataria os estrangeiros de forma diferente. Se pareci xenófobo, peço desculpa. Eu tenho cidadania portuguesa e nada contra o Abel Ferreira", disse o treinador do Atlético, entrevistado pela SporTV, no Brasil.

"Eu assustei-me com o olhar de Abel para o árbitro principal e para o quatro árbitro, pedi para serem mais severos com aquela atitude. Dentro de campo ele tem uma gestão maravilhosa, mas fora dele precisa de mudar o comportamento. Estava a ser desrespeitoso e espero que possa refletir isso com a sua equipa técnica", disse ainda.