Se não sair, João Félix complica contas de Simeone em Madrid

João Félix, avançado português emprestado pelo Atlético de Madrid ao Chelsea, não fará parte do plantel de Simeone para a próxima temporada.

A fazer uma boa recuperação no pós Mundial, o Atlético de Madrid já pensa na próxima temporada. Diego Simeone começou a alisar o planeamento do plantel dos colchoneros.

Segundo o jornal espanhol Marca, o nome do avançado português, João Félix, não consta nas escolhas do treinador argentino. Emprestado ao Chelsea desde janeiro, o internacional português deverá regressar a Madrid, mas com a porta de saída à vista. O plano do Atlético de Madrid, passa pela venda do jogador português e sucessivamente pela procura de um reforço para o setor ofensivo.

O problema, é que o conjunto liderado por Simeone, não pretende abdicar de Félix por um valor abaixo dos 100 milhões de euros, preço que, poderá ser, irrealista para o mercado. Se não sair, complicam-se as contas para Simeone, que só estará autorizado a procurar esse tal reforço ofensivo, se o houver um encaixe significativo por Félix.

Para a temporada de 2023/2024, os colchoneros já garantiram a contratação do defesa-central turco, Çalgar Soyuncu, que termina contrato com o Leicester na presente temporada.