"Se não gosto de um jogador, não contrato por ser amigo de Jorge Mendes"

Declarações de Gennaro Gattuso, treinador do Valência, em entrevista concedida ao jornal AS.

Gennaro Gatuso, em entrevista ao jornal AS, falou sobre as relações que mantém com o empresário português Jorge Mendes e com o presidente do Valência, Peter Lim.

Questionado sobre se sente observado com uma lupa devido a essas relações, o treinador do clube espanhol garante não se importar.

"Não me importa. Só penso no meu trabalho e em fazê-lo bem. Eu já expliquei: o Jorge [Mendes] é um amigo, mas antes de vir para cá nunca contratei nenhum jogador dele. Se gosto de um jogador, quero contratá-lo. Se não gosto, não contrato por ser amigo do Jorge. Com o Peter é igual. Quando não gosto de algo, digo na cara. Não estou aqui para ajudar o Peter a vender jogadores, estou aqui para melhorar a equipa e conseguir uma posição importante. Porque se isso não acontecer, vou para casa", explicou.

"Sinceramente, tenho uma boa relação com [Peter] Lim. No dia em que decidiu contratar-me foi a terceira vez que falei com ele. Não falo com ele por telefone, ele não gosta. Falo com ele quando vou a Singapura. Quando estive com ele, pareceu-me uma pessoa que me ouve, entende o que lhe explico. Tenho muito respeito. Gostaria que ele contratasse jogadores importantes, mas ele explica quando não é possível e eu respeito", concluiu.

