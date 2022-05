"Se me perguntarem, queria treinar o Liverpool, com todo o respeito pelo Corinthians"

Declarações do treinador Vítor Pereira após o empate com o São Paulo.

O líder do campeonato brasileiro de futebol, Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, manteve-se no topo da tabela, ao empatar 1-1 na receção ao terceiro classificado, São Paulo, na sétima jornada. Róger Guedes, autor de sete golos esta temporada, não foi utilizado pelo técnico e foi tema de conversa com os jornalistas após o jogo.

"Não tenho problema pessoal nenhum com nenhum jogador. Estou aqui para ajudá-los, para que melhorem em qualidade. Mas eu tenho que fazer a equipa e escolher as substituições em função do que eles me dão em treino e jogo. Portanto, o Róger que já teve um momento bom, fez golos, hoje é um jogador que está com alguma dificuldade em responder mesmo em termos de treino", explicou Vítor Pereira. "Não posso tomar decisões com base no nome do Róger Guedes ou do que ele já fez, mas do que ele está a fazer agora", completou, fazendo depois uma menção ao Liverpool.

"Se me perguntarem, eu queria treinar o Liverpool, com todo o respeito que tenho pelo Corinthians. Aqui não é o que queremos, no meu conceito, em termos de jogo, não é o que queremos, é o que a equipa precisa. Às vezes, a equipa precisa do Róger na esquerda, noutras é dele no meio, ou na direita", vincou, sobre a posição a ocupar pelo jogador.

Calleri, nos descontos da primeira parte deu vantagem aos visitantes, mas Adson, aos 80, empatou para os da casa. O "Timão" alcançou 14 pontos, mais dois do que o segundo posicionado, Palmeiras, orientado pelo técnico luso Abel Ferreira, que visitou e bateu o 18.º classificado, Juventude (Rio Grande do Sul), por 3-0.