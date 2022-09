"Se Luís Castro fosse brasileiro, já teria saído há muito tempo"

Antigo treinador do Botafogo criticou o técnico português.

Renê Simões, antigo treinador do Botafogo, atualmente comandado por Luís Castro, lançou duras críticas na direção do técnico português, em direto para o programa brasileiro Samba que é Gol.

É de referir que o Botafogo ocupa a 11.ª posição do Brasileirão com 34 pontos, mais seis pontos do que soma o Avaí, primeira equipa na zona de despromoção.

"Não conheço muito bem o treinador do Botafogo, acho que ainda não tinha treinado nenhuma equipa, foi sempre coordenador ou diretor, que são posições bem diferentes. Além disso trouxe muitos jogadores novos ao mesmo tempo e tem de se adaptar à cultura brasileira", começou por salientar.

Simões apontou ainda que a "rigidez" dos treinadores portugueses é um fator que os prejudica na adaptação ao campeonato brasileiro.

"Vejo que os treinadores portugueses são muito rígidos em algumas coisas e isso faz com que a adaptação seja mais difícil. Se o Luís Castro fosse brasileiro, e a direção [liderada por John Textor] também, já tinha saído há muito tempo", rematou.