"Se João Félix voltar, será bem recebido", garante presidente do Atlético de Madrid

Imprensa espanhola noticiou que o Chelsea não deverá ficar com João Félix e que o Atlético de Madrid não quer o regresso do internacional português. Enrique Cerezo garante que o avançado será bem recebido se realmente voltar do empréstimo aos blues.

O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, garante que João Félix será bem recebido no clube caso o Chelsea opte por não acionar a opção de compra. As declarações do dirigente surgem pouco tempo depois de a Cadena SER adiantar que os blues dificilmente vão ficar com o internacional português e que os colchoneros e Simeone também não querem o regresso do avançado, falando-se já no Newcastle como uma possível solução.

Cerezo também defendeu o ex-Benfica das críticas, dizendo que o jogador é uma "estrela" que lidou com "muita pressão" e que, também por isso, não se conseguiu mostrar em Espanha.

"O João Félix teve muita pressão, é uma estrela, mas aqui não teve a sorte de o mostrar. Vai ser um grande jogador num futuro próximo. Não é necessário antecipar as coisas, tudo terá de ser visto. O Chelsea é uma grande equipa que pode contar com ele. Se voltar, será bem recebido. No futebol nunca se pode descartar qualquer hipótese, qualquer surpresa pode surgir", afirmou em declarações à Cadena SER, na quinta-feira à noite.

Sobre a época do Atlético de Madrid, o líder máximo dos rojiblancos fala num início atribulado de uma equipa que agora está confiante e num bom momento: "Todas as equipas sofrem sempre uma quebra de rendimento. Tivemos a nossa no início da temporada, mas agora estamos prontos para tudo. Segundo lugar? Por enquanto, vamos em frente. A equipa está confiante. O segundo lugar é viável."