Abel após derrota do Palmeiras: "Se fôssemos tão exigentes com a sociedade..."

Palavras de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, após a derrota com o Athletico Paranaense.

Abel Ferreira lamentou a falta de eficácia do Palmeiras, depois da derrota em casa, por dois golos sem resposta, frente ao Athletico Paranaense, na ronda 15 do Brasileirão.

"Quantas finalizações fizemos? Trinta e cinco. Não vamos falar mais nada, vamos falar que temos de ser mais eficientes, temos de assumir isso. Temos de ser mais concentrados, mas criámos oportunidades suficientes para vencer o adversário. Vi as chances que criámos, chances cara a cara, então não vamos falar de Dudu, da tática, vamos ser claros e objetivos. Quantas vezes finalizámos? Trinta e cinco", vincou o treinador português após o jogo.

"Hoje não fomos competentes na finalização. É o único aspecto negativo do jogo, a eficácia. Contra uma equipa que defende tão baixo, não podemos criar tanto e não marcar. Posse de bola? Não me diz nada. No fator mais importante, o Athletico foi melhor do que o Palmeiras. Fez doi golos", prosseguiu.

A juntar à falta de eficácia, o Palmeiras consentiu dois golos. "Eu não preciso estar aqui a responsabilizar ninguém, porque os meus jogadores sabem onde temos de melhorar nesses golos que sofremos. O futebol é feito de erros. Se fôssemos tão exigentes com a sociedade como somos com jogadores e treinadores, o mundo seria melhor. Mas tenho a certeza de que eles sabem onde precisam melhorar", rematou.

O Palmeiras mantém-se, todavia, como líder da prova, com 29 pontos, mais dos do que Athletico Paranaense e Atlético Mineiro. O Corinthians, derrotado por 4-0 no terreno do Fluminense, é quarto, com 26.