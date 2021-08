Bruno Fernandes avaliou a possibilidade de ser treinador de futebol quando terminar a carreira como jogador.

Bruno Fernandes não descarta a possibilidade de vir a ser treinador de futebol depois de pendurar as chuteiras e, embora não seja certo, há uma coisa que sabe: quer ser "menos chato que o Jorge Jesus":

Numa entrevista à ESPN Brasil, o médio português do Manchester United elogiou o atual técnico do Benfica, com quem trabalhou no Sporting.

"Se eu for treinador, quero ser menos chato que o Jorge Jesus. Isso é o meu foco principal. Obviamente, há muitos treinadores de quem eu gosto. O míster Jorge Jesus é um deles, com quem eu aprendi muito. E o facto de ter estado em diferentes países com diferentes treinadores também me no meu conhecimento futebolístico", referiu.

"Se um dia eu chegar a ser treinador, que toda a experiência que tenho no futebol me ajude a tirar um pouquinho de cada treinador. Tenho muitos treinadores com quem eu gostei muito de trabalhar e aprendi muito. Há outros com quem eu não trabalhei, mas gosto das ideias de jogo", acrescentou.