"Se estivermos juntos perto da nossa baliza, como nos primeiros minutos, o adversário sufoca-nos"

Luís Castro reagiu ao primeiro jogo no comando do Botafogo, que terminou com vitória por 3-1, diante do Ceará

Luís Castro entrou a ganhar no Botafogo. Na segunda jornada do Brasileirão, a nova equipa do técnico português bateu o Ceará, por 3-1, mas, no final, não se livrou de algumas críticas por parte do novo líder.

"Se estivermos juntos como nos primeiros quinze minutos, perto da nossa baliza, o adversário sufoca-nos. O que queremos é ganhar bolas em zonas mais altas no ataque. Precisamos de mais tempo a atacar, no primeiro tempo isso não aconteceu. Deixámos o Ceará ter jogadas rápidas. No segundo tempo, estivemos melhores no jogo", afirmou Luís Castro, em declarações aos jornalistas.

O novo Botafogo do técnico português volta a entrar em ação na próxima quinta-feira, diante da Ceilândia, em partida a contar para a Taça do Brasil.