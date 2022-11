"Se continuo no Brasil? Tenho de perguntar à minha mulher, ela é que manda"

António Oliveira, treinador do Cuiabá, ainda não sabe se irá continuar no país na próxima temporada. Confiança não falta ao técnico para os dois últimos jogos do Brasileirão, decisivos para a permanência - o primeiro já amanhã diante do Atlético Mineiro. "Temos dois "match- points"", atira.

Liderado por António Oliveira, o Cuiabá luta com todas as armas para continuar na principal divisão do futebol brasileiro. A duas jornadas do fim, a equipa ocupa a 16.ª posição, com mais quatro pontos que o Atlético Goianiense e o Ceará, ambos em zona de despromoção.

Na próxima ronda, já na quinta-feira, a equipa de António Oliveira recebe o Atlético Mineiro. Um triunfo contra Hulk e companhia resolve o problema e garante no imediato a presença na próxima edição da prova. Na 38.ª jornada, a última, recebe o Coritiba.