"Se Bruno Fernandes estivesse no Arsenal, provavelmente já teria uma estátua"

Rio Ferdinand mostrou-se delicado com o médio português, que marcou o golo da vitória do Manchester United frente ao Aston Villa (1-0), no domingo.

O Manchester United, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes a titulares, venceu no domingo por 1-0 na receção ao Aston Villa, em jogo da 34.ª jornada da Premier League. Em Old Trafford, o único golo surgiu aos 39 minutos, com o médio a chegar aos 100 golos marcados em campeonatos.

Rio Ferdinand, antigo central dos red devils e atual comentador da Sky Sports, mostrou-se deliciado com a exibição do internacional português, dizendo que se jogasse no Arsenal, os seus números já lhe teriam valido um lugar na história do clube.

"Merecíamos ganhar o jogo. Viram os números de Bruno? Uau, é notável o que está a fazer. Se estivesse no Arsenal, provavelmente já teria uma estátua agora no [estádio] Emirates, com os números que tem feito! Se será o capitão no próximo ano? Creio que será, a 100 por cento. Desde que Bruno assinou por nós, tem sido o jogador com mais impacto", elogiou, em direto para o seu podcast "FIVE".

Ferdinand aproveitou também para lançar uma provocação a Unai Emery, que já orientou os gunners entre 2018 e 2019 e comanda atualmente o Aston Villa.

"Travámos a sua série de 10 jogos sem perder. Unai Emery fazia milagres e quem o parou? Bruno [Fernandes]. Senta-te, Unai. Toma um banho de realidade e conhece o teu lugar", atirou.

Com apenas seis jornadas por disputar, o Manchester United segue na quarta posição da Premier League, com 63 pontos, menos dois do que o Newcastle (terceiro, com 65), que tem um jogo a mais. Já os villans seguem no sétimo lugar, com os mesmos 54 pontos do Tottenham (sexto).