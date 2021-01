Scolari elogia conquista e revela o que diria a Abel Ferreira

Antigo selecionador da seleção portuguesa, Luiz Felipe Scolari foi o técnico da última conquista da Libertadores, em 1999, e afirmou estar satisfeito e feliz em "passar bastão" a Abel Ferreira.

Campeão do mundo pela seleção brasileira em 2002 e último técnico campeão da Taça Libertadores pelo Palmeiras, em 1999, Luiz Felipe Scolari elogiou a conquista de Abel Ferreira neste sábado. Dizendo-se feliz em "passar o bastão" ao colega português, o brasileiro destacou a liderança e o futuro promissor de Abel. As palavras de Scorali vieram em entrevista ao canal SportTV.

Admiração: "Feliz pelo Palmeiras ter vencido a Libertadores novamente e com uma pessoa que sigo muito. Tive a oportunidade de conhecer o Abel quando estive na seleção portuguesa e ele está a fazer um trabalho espetacular aqui no Brasil. É muito bom que o Palmeiras seja campeão novamente da Libertadores através de uma pessoa como Abel. Fico satisfeitíssimo. No ano passado, foi o Jesus e este ano o Abel, no time [equipa] que dirigi. Fico muito contente e tomara que ele continue esse trabalho maravilhoso no Palmeiras".

Semelhanças entre trabalhos: "Não sei se há pontos de contactos [entre o trabalho do Abel e o meu]. Acho que sim, em algumas oportunidades. Quem sabe ele tenha o estilo de formação grupo como tive aí em Portugal e no Brasil. Parece pelo que oiço das pessoas ao redor dele que ele tem liderança, um conceito de equipa grande de grupo e naturalmente vencer a final da Libertadores acontece porque realmente se vê uma liderança do Abel a seus comandados".

Surpreende: "Não surpreende [o sucesso]. O treinador futebol tem que correr riscos e ele sabe da sua qualidade, tem dado exemplos de qualificação muito grande dentro e fora de campo. Tomara que siga em frente como veio até aqui e siga otimamente sucedido no Brasil e será ainda mais se continuar a ser o Abel que estamos vendo agora".

O que diria ao Abel: ​"D​​​​iria que fico muito feliz em ter ganho em 1999 e estou mais feliz ainda que ele, que foi nosso comandado aí em Portugal, tenha ganho agora. É a passagem de um ganhador da Libertadores a outro com muito gosto e satisfação. Uma alegria para mim que tenha conseguido e no Palmeiras onde já tínhamos ganhado".