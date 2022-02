Scolari: "Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras"

Treinador brasileiro, que conquistou a América com o Verdão em 1999, rendeu-se aos feitos do atual técnico do emblema, que está prestes a disputar a final do Mundial de clubes

Taxativo, honesto e rendido. Scolari, antigo selecionador de Portugal, considerou, convictamente, que o Palmeiras nunca teve, em 108 anos de história (foi fundado em 1914), melhor treinador do que o português Abel Ferreira.

"Falo de coração, para que toda a gente saiba. O Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras. É o maior treinador que o Palmeiras já teve em todas as épocas", disse Scolari, citado pelo portal brasileiro "Cabine Desportiva".

O ex-treinador do Palmeiras justificou a escolha com a conquista, por parte do Verdão, de duas consecutivas Taça dos Libertadores, uma Taça do Brasil e, também, com a transformação da mentalidade dos jogadores do plantel.

"Conseguiu os títulos, fazer com que os jogadores trabalhassem com alegria, com satisfação e com um pensamento pelo Palmeiras", acrescentou "Felipão", que vencera o último grande troféu (Taça dos Libertadores) pelo Palmeiras em 1999.

Abel Ferreira, que está prestes a disputar uma final do Mundial de Clubes, contra os ingleses do Chelsea, cumpre o terceiro ano consecutivo à frente do Verdão.