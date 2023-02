Schweinsteiger e a assistência de Cancelo: "Foi muito engraçado"

Antiga figura do Bayern assinalou momento curioso. Internacional português terá desautorizado as ordens de Julian Nagelsmann, antes de cruzar para o golo de Choupo-Moting

Reforço nos últimos dias do mercado de inverno, João Cancelo estreou-se com uma assistência ao serviço do Bayern de Munique. O internacional português cruzou para o golo de Choupo-Moting, segundos depois de, supostamente, desautorizar as ordens do treinador.

"Foi muito engraçado. Antes de ele cruzar, Julian Nagelsmann virou-se para ele e disse-lhe para jogar para trás. Ele chamou 'Benji, Benji' [Benjamin Pavard] porque ele queria que ele [Cancelo] jogasse a bola para trás. Cancelo, provavelmente, não percebeu e cruzou", assinalou o agora comentador.

Nos oitavos de final da Taça da Alemanha, o Bayern bateu o Mainz, fora de casa, por esclarecedores 0-4. Cancelo foi titular e jogou 71 minutos, antes de ser substituído por Alphonso Davies.