"Bruno Fernandes quase que procura a falta antes de alguma coisa acontecer"

Antigo médio inglês do Manchester United ficou descontente com a ação do médio português no lance que originou o golo do empate do Leeds na receção aos red devils

Autor de um golo e de uma assistência em Elland Road, o desempenho de Bruno Fernandes foi secundarizado por Paul Scholes. O ex-médio do Manchester United condenou a atitude do português no lance do segundo tento do Leeds, marcado aos 54 minutos, que originou o restabelecer da igualdade (2-2) no marcador.

"Penso que o Bruno Fernandes tem de ser mais forte. Quase que procura a falta antes de alguma coisa acontecer e não creio que tenha sido falta. Aquela atitude é branda de mais. A cabeça está levantada à procura da falta", denotou Scholes.

No supracitado momento do jogo, imediatamente antes de haver o remate certeiro de Raphinha, Bruno Fernandes foi desarmado à entrada da área por Forshaw, tendo ficado por terra a contorcer-se de dores e reclamado, depois, por uma falta. O árbitro não atendeu o pedido, o VAR também não, tal como... Scholes.

Em sentido contrário, Bruno Bernandes teve uma interpretação diferente desse lance. "Foi falta [cometida por Forshaw] porque, quando passei a bola com o pé direito, ele pisou-me o [pé] esquerdo", explicou o médio, aos canais do clube.

Visivelmente resignado, o jogador do Manchester United, que marcou o 2-0 e assistiu Fred para o 3-2, em Elland Road, concluiu que o futebol inglês "é assim" e que tem de se "habituar" à interpretação dos árbitros.

Recorde, abaixo, o lance em questão.