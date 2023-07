São Paulo provoca Abel após eliminar Palmeiras da Taça do Brasil: "Cabeça fria? Vou festejar"

Equipa de Abel Ferreira confirmou momento negativo, com derrota caseira diante do São Paulo, depois do desaire pela margem mínima na primeira mão. Tem apenas um triunfo nas últimas sete partidas

O Palmeiras, de Abel Ferreira, está fora da Taça do Brasil, depois de ter sido eliminada pelo São Paulo, nos quartos de final, após nova derrota, desta vez por 2-1. A turma de Abel Ferreira, depois do desaire por 1-0 na primeira mão, ainda empatou a eliminatória, com Piquerez a faturar no primeiro tempo. Um golo que valeu pouco, depois dos dois do São Paulo, na segunda parte, da autoria de Caio Paulista (49 minutos) e David (89').

Depois de afastar o "Verdão", o emblema tricolor recorreu às redes sociais para deixar uma provocação a Abel, recordando um desentendimento entre o treinador português e Calleri, jogador do São Paulo, no jogo da primeira mão.

"Cabeça fria? Vou festejar!", pode ler-se no tweet do clube, juntamente com um vídeo onde recorda o desentendimento e onde pode ouvir-se uma música provocadora. "Chora, não vou ligar. Chegou a hora, pode chorar, pode chorar", ouve-se.