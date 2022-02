Santos procura treinador e tenta contratar Renato Paiva

O treinador do Independiente dell Valle é pretendido pelo Peixe e, ao que O JOGO sabe, já há uma proposta em análise

Atual campeão em título na liga do Equador, ao serviço do Independiente del Valle, Renato Paiva está no topo da lista de potenciais sucessores de Fábio Carille no comando do Santos. Ao que O JOGO sabe houve nas últimas horas uma primeira abordagem ao representante do técnico português e, na mesa, está já uma proposta em análise. Neste momento, há ainda termos por limar tal como a duração do vínculo do ex-técnico do Benfica B ao Santos de forma a este poder desenvolver o projeto proposto pelo clube, apontando-se para dois ou três anos de ligação.

De resto, e chegando-se a bom porto, os paulistas terão ainda de compensar o Independiente del Valle, com o qual Paiva tem contrato. Nas próximas horas deverão haver desenvolvimentos finais neste processo, até porque o Santos deseja fechar a contratação de Renato Paiva com brevidade.

Recorde-se que na passada segunda-feira o Independiente del Valle arrancou a defesa do título de campeão com um triunfo frente ao Cumbayá FC por 1-0.