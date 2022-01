Santos Laguna segue sem vencer sob comando de Pedro Caixinha

Formação mexicana, novamente treinada pelo técnico luso, foi derrotada em nova ronda a prova de conclusão da época no país americano

O Santos Laguna continua sem vencer sob o comando do treinador português Pedro Caixinha, com a equipa a perder, este deomingo, na visita ao Toluca, por 3-1, na segunda jornada do torneio de encerramento do futebol mexicano.

Pedro Caixinha, que está de regresso ao clube depois do sucesso que teve entre 2012 e 2015, com a conquista de três títulos - um torneio de encerramento e dois de abertura -, conta agora com um empate e uma derrota nas primeiras jornadas.

Na quinta-feira, a equipa arrancou a competição com um empate na receção ao Tigres (1-1) e hoje perdeu na visita ao Toluca, num jogo em que até esteve a vencer.

Eduar Preciado adiantou o Santos Laguna, aos 23 minutos, mas Daniel Alvarez, aos 40, Leonardo Fernandez, aos 56, e Diego, aos 80, protagonizaram a recuperação da equipa da casa, que passou a ter uma derrota e um triunfo.